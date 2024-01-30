Набиуллина: Средний срок ипотеки в России вырос до 25 лет
Средний срок ипотечного кредита вырос с 18 лет в 2020 году до 25 лет заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.
Она отметила, что в связи с этим Банк России выступает за сбалансированное развитие ипотеки, чтобы не допустить кризис на рынке из-за бума. Набиуллина призвала не путать доступность жилья и доступность ипотеки.
Так, средний размер ипотеки в России достиг исторического максимума в декабре – 4,45 миллиона рублей, сообщило Объединенное кредитное бюро (ОКБ). Объем выдачи вырос на 8% по сравнению с показателями 2022 года - до 1,03 триллиона рублей. В лидерах Москва, Московская область и Санкт-Петербург.
Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в интервью НСН заявил, что ужесточение условий предоставления льготной ипотеки приведет к росту недовольства россиян, но тем самым Минфин защитит их, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru