Набиуллина сообщила о снижении зависимости экономики России от нефти и газа

Зависимость российской экономики от нефти и газа снизилась. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

Счетная палата: Доля нефтегазовых доходов бюджета стала минимальной за 16 лет

По словам главы ЦБ, доля нефтегазового сектора в ВВП страны уменьшилась.

«Доля ... уменьшилась — как за счет сокращения добычи нефти и особенно - газа, так и за счет роста в других секторах. То есть ... можно сказать, что зависимость нашей экономики стала менее значимой», — подчеркнула председатель регулятора.

Ранее Минфин сообщил, что по итогам января-ноября нефтегазовые доходы бюджета РФ упали на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Анатолий Медведь
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