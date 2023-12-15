Набиуллина сообщила о снижении зависимости экономики России от нефти и газа

По словам главы ЦБ, доля нефтегазового сектора в ВВП страны уменьшилась.

«Доля ... уменьшилась — как за счет сокращения добычи нефти и особенно - газа, так и за счет роста в других секторах. То есть ... можно сказать, что зависимость нашей экономики стала менее значимой», — подчеркнула председатель регулятора.

Ранее Минфин сообщил, что по итогам января-ноября нефтегазовые доходы бюджета РФ упали на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

