Набиуллина сообщила о снижении зависимости экономики России от нефти и газа
Зависимость российской экономики от нефти и газа снизилась. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.
По словам главы ЦБ, доля нефтегазового сектора в ВВП страны уменьшилась.
«Доля ... уменьшилась — как за счет сокращения добычи нефти и особенно - газа, так и за счет роста в других секторах. То есть ... можно сказать, что зависимость нашей экономики стала менее значимой», — подчеркнула председатель регулятора.
Ранее Минфин сообщил, что по итогам января-ноября нефтегазовые доходы бюджета РФ упали на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru