Набиуллина: санкции Запада превзошли самые негативные сценарии

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что введенные Западом в 2022 году антироссийские санкции превысили самые пессимистичные ожидания. Такое мнение она высказала в ходе выступления в Госдуме.

Набиуллина рассказала о работе по возвращению замороженных резервов ЦБ

По ее словам, к такому санкционному напору невозможно было подготовиться. Россия эффективно среагировала благодаря сбалансированной политике последних лет и опыту борьбы с кризисами, отметила Набиуллина.

Глава ЦБ выразила уверенность, что финансовая система РФ доказала свою устойчивость, а компании и граждане продемонстрировали способность адаптироваться к новым условиям. Она обратила внимание на важность мер государственной поддержки и стабильность банковского сектора.

Минфин США 12 апреля ввел санкции против более 30 физических и около 90 юридических лиц. В списке оказались вице-премьер России Марат Хуснуллин, «Мегафон», ЧВК «Патриот» и другие, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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