Набиуллина: санкции Запада превзошли самые негативные сценарии

По ее словам, к такому санкционному напору невозможно было подготовиться. Россия эффективно среагировала благодаря сбалансированной политике последних лет и опыту борьбы с кризисами, отметила Набиуллина.

Глава ЦБ выразила уверенность, что финансовая система РФ доказала свою устойчивость, а компании и граждане продемонстрировали способность адаптироваться к новым условиям. Она обратила внимание на важность мер государственной поддержки и стабильность банковского сектора.

Минфин США 12 апреля ввел санкции против более 30 физических и около 90 юридических лиц. В списке оказались вице-премьер России Марат Хуснуллин, «Мегафон», ЧВК «Патриот» и другие, передает «Радиоточка НСН».

