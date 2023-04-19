Набиуллина: санкции Запада превзошли самые негативные сценарии
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что введенные Западом в 2022 году антироссийские санкции превысили самые пессимистичные ожидания. Такое мнение она высказала в ходе выступления в Госдуме.
По ее словам, к такому санкционному напору невозможно было подготовиться. Россия эффективно среагировала благодаря сбалансированной политике последних лет и опыту борьбы с кризисами, отметила Набиуллина.
Глава ЦБ выразила уверенность, что финансовая система РФ доказала свою устойчивость, а компании и граждане продемонстрировали способность адаптироваться к новым условиям. Она обратила внимание на важность мер государственной поддержки и стабильность банковского сектора.
Минфин США 12 апреля ввел санкции против более 30 физических и около 90 юридических лиц. В списке оказались вице-премьер России Марат Хуснуллин, «Мегафон», ЧВК «Патриот» и другие, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru