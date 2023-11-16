Набиуллина: рост закредитованности населения увеличит риски для банков

По её словам, такая ситуация грозит большими проблемами.

Он подчеркнула, что темпы роста кредитования населения в РФ превысили 32% в годовом выражении.

«В будущем это может обернуться большими рисками и для банков, и главное, для самих заемщиков», — отметила глава регулятора.

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина увидела признаки перегрева на рынке ипотеки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

