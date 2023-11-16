Набиуллина: рост закредитованности населения увеличит риски для банков
Рост ипотечного кредитования в России сопровождается удорожанием жилья и ухудшением качества самих кредитов, что не может вызывать беспокойство. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая перед депутатами в Государственной Думе, сообщает агентство «Прайм».
По её словам, такая ситуация грозит большими проблемами.
Он подчеркнула, что темпы роста кредитования населения в РФ превысили 32% в годовом выражении.
«В будущем это может обернуться большими рисками и для банков, и главное, для самих заемщиков», — отметила глава регулятора.
Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина увидела признаки перегрева на рынке ипотеки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru