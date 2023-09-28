Набиуллина рассказала, что будет в случае перевода финансового рынка России на модель Китая

По ее словам, регулятор изучает финансовый опыт разных стран, потому что полностью скопировать что-то одно нельзя из-за разных условий жизни, состояния и курса национальных валют.

Как отметила глава Центробанка, в КНР действует управляемый курс юаня, множество процентных ставок и ограничение на движение капитала.

Идея главы Минэкономразвития о «китайской мембране» для регулирования курса рубля вряд ли будет реализована, предположил в интервью НСН экономист Денис Ракша. По его словам, фактически, нужно ограничить платежи в рублях из российских банков в банки дружественных стран, за что мы так сильно боролись.

