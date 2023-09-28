Набиуллина рассказала, что будет в случае перевода финансового рынка России на модель Китая
Перевод российского финансового рынка на «китайскую модель» приведет к разделению внешнего и внутреннего валютного рынков, от которого страна ушла много лет назад, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.
По ее словам, регулятор изучает финансовый опыт разных стран, потому что полностью скопировать что-то одно нельзя из-за разных условий жизни, состояния и курса национальных валют.
Как отметила глава Центробанка, в КНР действует управляемый курс юаня, множество процентных ставок и ограничение на движение капитала.
Идея главы Минэкономразвития о «китайской мембране» для регулирования курса рубля вряд ли будет реализована, предположил в интервью НСН экономист Денис Ракша. По его словам, фактически, нужно ограничить платежи в рублях из российских банков в банки дружественных стран, за что мы так сильно боролись.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Некоторые категории россиян будут получать повышенные пенсии с 1 октября
- Байден заявил, что не знает, как избежать остановки работы американского правительства
- Набиуллина рассказала, что будет в случае перевода финансового рынка России на модель Китая
- Режиссер Оливер Стоун обвинил СМИ США в создании ложного образа Путина
- В Казани задержана хозяйка борделя с несовершеннолетними и наркотиками
- Посол РФ в Канаде: Москва может завести дело после скандала с эсэсовцем
- Воспитателя детсада в Ленобласти подозревают в удушении воспитанника
- МИД РФ: Канада продолжит помогать Украине после чествования эсэсовца
- Лавров описал противостояние России и Запада цитатой Тютчева
- МВД: в перестрелке в Дагестане участвовали более 25 человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru