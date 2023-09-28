Набиуллина рассказала, что будет в случае перевода финансового рынка России на модель Китая

Перевод российского финансового рынка на «китайскую модель» приведет к разделению внешнего и внутреннего валютного рынков, от которого страна ушла много лет назад, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

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По ее словам, регулятор изучает финансовый опыт разных стран, потому что полностью скопировать что-то одно нельзя из-за разных условий жизни, состояния и курса национальных валют.

Как отметила глава Центробанка, в КНР действует управляемый курс юаня, множество процентных ставок и ограничение на движение капитала.

Идея главы Минэкономразвития о «китайской мембране» для регулирования курса рубля вряд ли будет реализована, предположил в интервью НСН экономист Денис Ракша. По его словам, фактически, нужно ограничить платежи в рублях из российских банков в банки дружественных стран, за что мы так сильно боролись.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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