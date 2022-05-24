Мариничев: Вопреки желанию ЦБ криптовалютой скоро можно будет расплачиваться

Дмитрий Мариничев: ««Не смотрите наверх». В данном случае это не команда, не рекомендация, это просто название фильма. Надеюсь, вы уже его видели и ужаснулись всем тем аллегориям и параллелям, которые были проведены в этом фильме по отношению к нашему современному обществу, к этому информационному веку. Конечно же, всегда такого рода новости трогают за самое сердце. С одной стороны, страшно, с другой стороны - любопытно. И в третьих, конечно, интересно. А надо же, вдруг что-то к нам прилетит из космоса, и что тогда?»