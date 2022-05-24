Мариничев: Вопреки желанию ЦБ криптовалютой скоро можно будет расплачиваться
Интернет-омбудсмен специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В России разработали нейросеть для оптимизации ж/д движения
Российские специалисты из Центра компетенций НТИ «Искусственный интеллект» на базе МФТИ создали интеллектуальную систему управления движением поездов ИСУДП «Прогноз». Отмечается, что система на основе нейросети позволит формировать более точные расписания движения без участия человека за несколько секунд.
Дмитрий Мариничев: «Хочется верить, что расписание действительно станет комфортным и приятным для человека. Ведь самое главное понимать, что выборка, которой оперирует искусственный разум, с точки зрения человека, является бесконечный. Поэтому естественно, что нейросеть будет находить оптимальные решения. Конечно же, она может время от времени приводить расписание поездов в порядок для того, чтобы это было комфортно»
Balenciaga начала принимать криптовалюту в бутиках и онлайн-магазинах на территории США
Новый способ оплаты обнаружили и в онлайн-магазинах, работающих на территории США. Журналисты отмечают, что в ближайшее время оплата криптовалютой станет доступна по всему миру.
Дмитрий Мариничев: «Мир действительно стремительными темпами переходит на работу с криптовалюты. Они удобные, быстрые, достаточно легкие в применении. Я думаю, что в ближайшее время и в России нас ждёт прорыв в этом направлении. Вполне возможно, мы с вами увидим альтернативные рублю средства платежа. Как бы того не хотел ЦБ, но жизнь мне подсказывает, что при любой новизне технологий государственным структурам хочешь-не хочешь приходится приспосабливаться или брать их на собственное вооружение».
27 мая к Земле приблизится самый большой в 2022 году астероид
Самый большой из известных в 2022 году астероидов из группы Аполлона сблизится с Землей 27 мая. Об этом говорится в сообщении Института прикладной математики им. М.В. Келдыша (ИМП) РАН
Дмитрий Мариничев: ««Не смотрите наверх». В данном случае это не команда, не рекомендация, это просто название фильма. Надеюсь, вы уже его видели и ужаснулись всем тем аллегориям и параллелям, которые были проведены в этом фильме по отношению к нашему современному обществу, к этому информационному веку. Конечно же, всегда такого рода новости трогают за самое сердце. С одной стороны, страшно, с другой стороны - любопытно. И в третьих, конечно, интересно. А надо же, вдруг что-то к нам прилетит из космоса, и что тогда?»
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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