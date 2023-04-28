Набиуллина призвала готовиться к повышению ключевой ставки
Глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала готовиться к возможному повышению ключевой ставки уже на следующем заседании совета директоров ЦБ, передает ТАСС.
По её словам, это произойдет рост инфляции в России ускорится.
Набиуллина подчеркнула, что такой сценарий развития событий наиболее вероятный, так как регулятор пока не видит признаков для снижения ставки.
«По нашему прогнозу, инфляция закрепится на целевом уровне только в следующем году», — добавила председатель Банка России.
Ранее Центробанк РФ сохранил ключевую ставку в 7,5%, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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