Набиуллина призвала готовиться к повышению ключевой ставки

Глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала готовиться к возможному повышению ключевой ставки уже на следующем заседании совета директоров ЦБ, передает ТАСС.

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По её словам, это произойдет рост инфляции в России ускорится.

Набиуллина подчеркнула, что такой сценарий развития событий наиболее вероятный, так как регулятор пока не видит признаков для снижения ставки.

«По нашему прогнозу, инфляция закрепится на целевом уровне только в следующем году», — добавила председатель Банка России.

Ранее Центробанк РФ сохранил ключевую ставку в 7,5%, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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