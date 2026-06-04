В ЦБ рассказали, что Набиуллина находится на больничном
4 июня 202610:39
Юлия Савченко
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина пропускает Петербургский международный экономический форум из-за больничного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центробанка.
Ранее имя Набиуллиной исключили из списка участников деловой программы мероприятия. Позже депутат Госдумы Андрей Макаров рассказал, что глава ЦБ по объективным причинам пропустила макросессию форума, пишет 360.ru.
Как отметили в регуляторе, председатель находится на больничном и из-за этого не смогла прибыть на ПМЭФ.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россиянам пообещали вернуть доступ к нейросетям через белые VPN
- В ЦБ рассказали, что Набиуллина находится на больничном
- Эрнст назвал квотирование иностранного кино правильным решением
- В РЭЦ назвали самую популярную еду из России за рубежом
- Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран и включить в него Канаду
- Орешкин призвал не ждать отмены санкций западных стран
- Операторы обсуждают с властями способы вернуть россиянам доступ к нейросетям и Netflix
- Война, машины и роботы: Чем запомнился первый день ПМЭФ
- В Крыму один человек погиб при атаке дрона ВСУ на пригородный поезд
- Россиянам назвали оптимальную цену для новой «Нивы»