В ЦБ рассказали, что Набиуллина находится на больничном

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина пропускает Петербургский международный экономический форум из-за больничного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

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Ранее имя Набиуллиной исключили из списка участников деловой программы мероприятия. Позже депутат Госдумы Андрей Макаров рассказал, что глава ЦБ по объективным причинам пропустила макросессию форума, пишет 360.ru.

Как отметили в регуляторе, председатель находится на больничном и из-за этого не смогла прибыть на ПМЭФ.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ПМЭФЦентробанкЭльвира Набиуллина

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