Набиуллина предупредила о возможном оттоке капитала за рубеж

Напомним, ранее ЦБ обжаловал решение суда Пермского края.

До этого власти рассматривали восстановление мер валютного контроля, в том числе для контроля оттока капитала через дружественные страны.

В сентябре прошлого года в ВТБ предложили ввести ограничения на рублевые переводы за границу, как и на валютные. Лимит предлагалось установить на уровне 100 миллионов рублей в месяц, что соответствует ограничению в миллион долларов для валютных переводов.

С помощью введения дополнительных ограничений на рублевые переводы за границу можно ограничить отток капитала, рассказал экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск менеджеров Александр Разуваев «Радиоточке НСН».

