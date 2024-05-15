Набиуллина предупредила о возможном оттоке капитала за рубеж
Решение суда Пермского края об изъятии акций Соликамского магниевого завода в пользу России может создать опасный прецедент для экономики и привести к оттоку капитала за рубеж, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.
Она отметила, что подобные случаи могут подорвать доверие к биржевой торговле, а российские граждане будут вести сделки в зарубежных юрисдикциях.
Напомним, ранее ЦБ обжаловал решение суда Пермского края.
До этого власти рассматривали восстановление мер валютного контроля, в том числе для контроля оттока капитала через дружественные страны.
В сентябре прошлого года в ВТБ предложили ввести ограничения на рублевые переводы за границу, как и на валютные. Лимит предлагалось установить на уровне 100 миллионов рублей в месяц, что соответствует ограничению в миллион долларов для валютных переводов.
С помощью введения дополнительных ограничений на рублевые переводы за границу можно ограничить отток капитала, рассказал экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск менеджеров Александр Разуваев «Радиоточке НСН».
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