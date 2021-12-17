Набиуллина надела брошь в виде Щелкунчика
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина надела на заседание по повышению ставки брошь в виде Щелкунчика.
Ранее на заседании 17 декабря ЦБ принял решение поднять ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт, до 8,5%.
Броши, которые надевает глава Банка России, давно привлекают внимание не только экономистов, но и рядовых жителей России. Многие считают, что в украшениях заложен тайный смысл, однако сама глава ЦБ относится к этим теориям с юмором.
Отмечается, что брошь может быть связана с грядущим Новым годом, а также стать символом преодоления текущих экономических трудностей.
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