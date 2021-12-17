Набиуллина надела брошь в виде Щелкунчика

Ранее на заседании 17 декабря ЦБ принял решение поднять ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт, до 8,5%.

Броши, которые надевает глава Банка России, давно привлекают внимание не только экономистов, но и рядовых жителей России. Многие считают, что в украшениях заложен тайный смысл, однако сама глава ЦБ относится к этим теориям с юмором.

Отмечается, что брошь может быть связана с грядущим Новым годом, а также стать символом преодоления текущих экономических трудностей.

