Путин заявил о росте инфляции из-за льготной ипотеки

Путин призвал быть аккуратнее в отношении массовых льготных ипотечных кредитов. По его словам, по вопросу таких займов «есть, о чем поговорить».

Президент обратил внимание на позицию Центробанка, который опасается, что льготная ипотека «немножко давит на инфляцию».

Министерство финансов 15 марта предложило продлить до 2030 года выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки в размере 450 тысяч рублей, сообщает «Радиоточка НСН».

