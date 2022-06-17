Греф назвал текущий курс рубля равновесным

«На наш взгляд, в июле мы увидим еще укрепления рубля... к концу года, если темпы восстановления импорта будут такими, какими мы их себе представляем, то курс будет между 70 и 75 (рублей за доллар. - НСН) примерно», — цитирует Грефа РИА Новости.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что российская валюта «слишком крепкая», наиболее выгодным был бы курс в 70-80 рублей за доллар, напоминает «Свободная пресса».

