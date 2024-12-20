Набиуллина: Под санкциями находится 129 банков РФ

В ходе пресс-конференции она уточнила, что за год количество банков, против которых введены рестрикции, увеличилось в два раза - до 129.

По её словам, данные финансовые организации находят возможность работы и справляются с санкционным давлением, однако это не значит, что не будут появляться новые риски.

«Мы за этим очень внимательно следим и банковское регулирование настраиваем для того, чтобы это обеспечить на долгосрочную перспективу», - заключила Набиуллина.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США согласились исключить Турцию из списка стран, где действуют санкции против российского Газпромбанка, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

