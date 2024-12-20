Набиуллина: Под санкциями находится 129 банков РФ
В настоящее время санкции введены против приблизительно 95% активов банковского сектора РФ. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.
В ходе пресс-конференции она уточнила, что за год количество банков, против которых введены рестрикции, увеличилось в два раза - до 129.
По её словам, данные финансовые организации находят возможность работы и справляются с санкционным давлением, однако это не значит, что не будут появляться новые риски.
«Мы за этим очень внимательно следим и банковское регулирование настраиваем для того, чтобы это обеспечить на долгосрочную перспективу», - заключила Набиуллина.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США согласились исключить Турцию из списка стран, где действуют санкции против российского Газпромбанка, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru