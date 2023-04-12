Набиуллина объяснила ослабление рубля снижением экспорта и цен на нефть

В ходе выступления в Госдуме глава регулятора отметила, что увеличение цен на сырье в последнее время отразится на рубле «в следующие периоды». Набиуллина пояснила, что сейчас продается выручка этапа, «когда цены были достаточно низкие».

Как отметила председатель ЦБ, импорт в РФ достаточно быстро восстановился.

«Поэтому сальдо текущего счета — разница между экспортом и импортом — она стала уменьшаться. В прошлом году она была рекордно высокая ... конечно, это влияет на курс», — цитирует Набиуллину агентство «Прайм».

Ранее глава Центробанка заявила, что регулятор не видит необходимости в возвращении к репатриации валютной выручки, пишет RT.

