Набиуллина объяснила ослабление рубля снижением экспорта и цен на нефть
Ослабление курса рубля связано со снижением экспорта в стоимостном выражении и падением цен на нефть. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
В ходе выступления в Госдуме глава регулятора отметила, что увеличение цен на сырье в последнее время отразится на рубле «в следующие периоды». Набиуллина пояснила, что сейчас продается выручка этапа, «когда цены были достаточно низкие».
Как отметила председатель ЦБ, импорт в РФ достаточно быстро восстановился.
«Поэтому сальдо текущего счета — разница между экспортом и импортом — она стала уменьшаться. В прошлом году она была рекордно высокая ... конечно, это влияет на курс», — цитирует Набиуллину агентство «Прайм».
Ранее глава Центробанка заявила, что регулятор не видит необходимости в возвращении к репатриации валютной выручки, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru