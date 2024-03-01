Набиуллина: на рынке первичного жилья наблюдается перегрев
Высокая доля выдачи рискованных кредитов указывает на перегрев на рынке первичного жилья, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, сообщают «Известия».
Глава регулятора напомнила, что второй половине прошлого года ипотека ежемесячно росла в среднем на 3,2%.
«Люди стремились взять льготные кредиты до ужесточения условий госпрограмм», — отметила финансист.
По её словам, в росте ипотечного кредитования свою роль сыграли и высокие инфляционные риски.
«В итоге портфель вырос почти на 35%», - добавила Набиуллина.
Ранее эксперт Кирилл Игнахин предрек падение рынка из-за отмены льготной ипотеки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Попытки бабушки»: В Госдуме отреагировали на новый альбом Пугачевой
- Набиуллина: на рынке первичного жилья наблюдается перегрев
- СМИ: Зеленский отказался от поездки в Армению и в Азербайджан из-за отказа Баку
- ЦБ: Доля безналичных платежей в России превысила 83% в 2023 году
- Исследование: Цветы могут подорожать до 30%
- Гладков: ПВО уничтожила несколько воздушных целей над Белгородской областью
- СМИ: Промес не смог вернуться в Россию из-за требований прокуратуры Нидерландов
- Путин назвал вбросом информацию о якобы российском ядерном оружии в космосе
- СМИ: Чиновники Усть-Ижоры потратили миллион рублей на концерт Орбакайте
- От лица Блиновской запустили марафон из следственного изолятора
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru