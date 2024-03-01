Набиуллина: на рынке первичного жилья наблюдается перегрев

Высокая доля выдачи рискованных кредитов указывает на перегрев на рынке первичного жилья, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, сообщают «Известия».

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Глава регулятора напомнила, что второй половине прошлого года ипотека ежемесячно росла в среднем на 3,2%.

«Люди стремились взять льготные кредиты до ужесточения условий госпрограмм», — отметила финансист.

По её словам, в росте ипотечного кредитования свою роль сыграли и высокие инфляционные риски.

«В итоге портфель вырос почти на 35%», - добавила Набиуллина.

Ранее эксперт Кирилл Игнахин предрек падение рынка из-за отмены льготной ипотеки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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