Набиуллина: Месяц карантина может обойтись экономике России в 1,5-2% ВВП

Один месяц карантина может обойтись российской экономике в 1,5-2% ВВП. Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Кроме того, она отметила, что совокупный эффект будет зависеть от того, насколько длительными будут ограничительные меры.

Набиуллина подчеркнула, что негативные эффекты для российской экономики сконцентрируются во втором квартале 2020 года.