Набиуллина: Месяц карантина может обойтись экономике России в 1,5-2% ВВП
Один месяц карантина может обойтись российской экономике в 1,5-2% ВВП. Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Кроме того, она отметила, что совокупный эффект будет зависеть от того, насколько длительными будут ограничительные меры.
Набиуллина подчеркнула, что негативные эффекты для российской экономики сконцентрируются во втором квартале 2020 года.
Напомним, в минувший четверг во время телеобращения к нации Владимир Путин продлил до конца апреля режим нерабочих дней, ранее объявленный им с 30 марта по 3 апреля. Зарплаты, по словам президента, будут сохранены. При этом глава государства допустил сокращение нерабочего периода, если позволит обстановка. Эту информацию 3 апреля подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле подчеркнули, что на этот шаг власти пойдут только в случае исчезновения угрозы распространения COVID-19 либо, если опасность будет сведена к минимуму.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Трамп не будет координировать с ОПЕК+ снижение нефтедобычи
- Россиянам посоветовали не дезинфицировать квартиры хлоркой
- Лева Би-2 отказывается есть гречку на карантине
- Новости за ночь: ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с РФ
- Новости за ночь: Россиянам объяснили, как отличать фейки о коронавирусе