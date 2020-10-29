Набиуллина уверена в устойчивости банковского сектора РФ

Банковский сектор Российской Федерации в настоящее время вполне устойчив и здоров, утверждает председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Хотя, по её словам, порой случаются ситуации с проблемными кредитными организациями.

Как отметила глава регулятора в эфире телеканала «Россия 24», первая волна коронавирусной инфекции продемонстрировала, что банки сумели справиться с этой напастью, они не сокращают выдачу кредитов и реструктурируют их.