Набиуллина уверена в устойчивости банковского сектора РФ

Банковский сектор Российской Федерации в настоящее время вполне устойчив и здоров, утверждает председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Хотя, по её словам, порой случаются ситуации с проблемными кредитными организациями.

Как отметила глава регулятора в эфире телеканала «Россия 24», первая волна коронавирусной инфекции продемонстрировала, что банки сумели справиться с этой напастью, они не сокращают выдачу кредитов и реструктурируют их.

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По данным Набиуллиной, по итогам 9 месяцев текущего года о прибыли отчитались 73% отечественных банков. Доля убыточных кредитных организаций в активах составляет только 3%, уточняют «Известия».

Председатель Центробанка также сообщила, что инфляция в России находится в пределах целевого уровня 4%. При этом, из-за влияния пандемии в будущем году ожидается преобладание дезинфляционных факторов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусБанкиЭльвира Набиуллина
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