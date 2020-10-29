Набиуллина уверена в устойчивости банковского сектора РФ
Банковский сектор Российской Федерации в настоящее время вполне устойчив и здоров, утверждает председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Хотя, по её словам, порой случаются ситуации с проблемными кредитными организациями.
Как отметила глава регулятора в эфире телеканала «Россия 24», первая волна коронавирусной инфекции продемонстрировала, что банки сумели справиться с этой напастью, они не сокращают выдачу кредитов и реструктурируют их.
По данным Набиуллиной, по итогам 9 месяцев текущего года о прибыли отчитались 73% отечественных банков. Доля убыточных кредитных организаций в активах составляет только 3%, уточняют «Известия».
Председатель Центробанка также сообщила, что инфляция в России находится в пределах целевого уровня 4%. При этом, из-за влияния пандемии в будущем году ожидается преобладание дезинфляционных факторов.
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