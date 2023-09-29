Набиуллина: ключевая ставка до конца года повысится или останется неизменной

По её словам, всё будет зависеть от ситуации в экономике.

«Много неопределенностей, мы будем смотреть, какой эффект уже принятые решения оказывают на инфляцию», - отметила глава ЦБ.

В настоящее время уровень ключевой ставки - 13%. До конца года Банк России проведет ещё два заседания 27 октября и 15 декабря, на которых он может быть пересмотрен.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

