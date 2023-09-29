Набиуллина: ключевая ставка до конца года повысится или останется неизменной
Уровень ключевой ставки Центробанка России может повысится до конца года или же останется неизменным, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на ХХ Международном банковском форуме, сообщает Рамблер.
По её словам, всё будет зависеть от ситуации в экономике.
«Много неопределенностей, мы будем смотреть, какой эффект уже принятые решения оказывают на инфляцию», - отметила глава ЦБ.
В настоящее время уровень ключевой ставки - 13%. До конца года Банк России проведет ещё два заседания 27 октября и 15 декабря, на которых он может быть пересмотрен.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru