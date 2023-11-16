Набиуллина: каждый процент инфляции стоит россиянам 600 млрд рублей
Граждане теряют 600 миллиардов рублей из-за роста инфляции на один процент, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания Госдумы в четверг, 18 ноября.
По ее словам, сегодня общая сумма на рублевых счетах и вкладах граждан, а также наличных в обращении - около 60 триллионов рублей. Набиуллина отметила, что 1% роста инфляции лишают граждан 600 миллиардов рублей.
Повышение ключевой ставки и рост доходности банковских депозитов глава ЦБ назвала частичной компенсацией людям за повышение цен.
Центробанк 27 октября поднял ключевую ставку с 13% до 15% годовых. Регулятор заявил о готовности продолжить ужесточение денежно-кредитной политики, если инфляционное давление будет нарастать.
По итогам текущего года регулятор прогнозирует инфляцию в диапазоне 7-7,5%, напоминает «Радиоточка НСН».
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