Набиуллина: каждый процент инфляции стоит россиянам 600 млрд рублей

По ее словам, сегодня общая сумма на рублевых счетах и вкладах граждан, а также наличных в обращении - около 60 триллионов рублей. Набиуллина отметила, что 1% роста инфляции лишают граждан 600 миллиардов рублей.

Повышение ключевой ставки и рост доходности банковских депозитов глава ЦБ назвала частичной компенсацией людям за повышение цен.

Центробанк 27 октября поднял ключевую ставку с 13% до 15% годовых. Регулятор заявил о готовности продолжить ужесточение денежно-кредитной политики, если инфляционное давление будет нарастать.

По итогам текущего года регулятор прогнозирует инфляцию в диапазоне 7-7,5%, напоминает «Радиоточка НСН».

