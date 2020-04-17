Набиуллина исключила запрет на снятие денег с банковских счетов
Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина исключила возможность введения моратория на снятие средств с банковских счетов гражданами. Об этом она заявила в ходе еженедельной онлайн-конференции.
«Это невозможно ни юридически, ни правовым образом», - сказала она.
Набиуллина также добавила, что в ведении такого запрета нет смысла, так как банковская система страны обладает достаточной ликвидностью.
В ходе онлайн-конференции Набиуллина назвала маловероятной возможность повышения ключевой ставки в ближайшее время. Кроме того, она пообещала предметно рассмотреть вариант снижения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru