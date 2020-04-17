Набиуллина исключила запрет на снятие денег с банковских счетов

«Это невозможно ни юридически, ни правовым образом», - сказала она.



Набиуллина также добавила, что в ведении такого запрета нет смысла, так как банковская система страны обладает достаточной ликвидностью.



В ходе онлайн-конференции Набиуллина назвала маловероятной возможность повышения ключевой ставки в ближайшее время. Кроме того, она пообещала предметно рассмотреть вариант снижения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ.

