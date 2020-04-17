Набиуллина усомнилась в повышении ключевой ставки

Таким образом регулятор де-факто отказался от прежних мер по поддержке рубля во время предыдущих кризисов. К примеру, в 2014 году ЦБ поднимал ключевую ставку до 17 процентов.



По состоянию на 17 апреля ключевая ставка в России составляет 6 процентов. При этом аналитики агентства «Эксперт РА» не исключили, что в июне она будет снижена еще на 0,5 процента.



Также в ходе своего выступления Набиуллина заявила, что нынешний год будет для мировой экономики очень тяжелым, передает Ura.ru. Спад может составить 3 процента, сказала глава ЦБ, ссылаясь на прогноз МВФ.

