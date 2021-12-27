Набиуллина: инфляция по итогам года будет чуть больше 8%

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция по итогам текущего года составит чуть более 8%, передает ТАСС.

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По словам Набиуллиной, рост ставок по кредитам будет ниже уровня инфляции и ключевой ставки.

Эксперты ранее отмечали, что повышение ключевой ставки Центробанком до 8,5%, не будет гарантией, что инфляция в следующем году не продолжит расти.


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ФОТО: кадр из видео YouTube
ТЕГИ:ЦентробанкЭльвира Набиуллина
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