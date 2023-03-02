Набиуллина: финансовая система России выстояла на фоне санкций

Финансовая система РФ на фоне санкций показала себя не плохо. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, сообщает агентство «Прайм».

По её словам, российские банки вовремя сориентировались, поменяли бизнес-модели и начали зарабатывать.

Набиуллина допустила использование криптовалют при расчетах на внешнем рынке

Набиуллина отметила, что тот запас прочности, который был создан позволил пережить массированный удар санкций.

«Банки смогли бесперебойно работать, продолжать кредитование, поддержать кредитными каникулами своих клиентов в самый трудный момент», - подчеркнула глава ЦБ.

Ранее, как сообщили НСН, Набиуллина дала прогноз о будущем российской экономики.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЦентробанкСанкции Против РоссииБанкиЭльвира Набиуллина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры