Набиуллина: финансовая система России выстояла на фоне санкций
Финансовая система РФ на фоне санкций показала себя не плохо. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, сообщает агентство «Прайм».
По её словам, российские банки вовремя сориентировались, поменяли бизнес-модели и начали зарабатывать.
Набиуллина отметила, что тот запас прочности, который был создан позволил пережить массированный удар санкций.
«Банки смогли бесперебойно работать, продолжать кредитование, поддержать кредитными каникулами своих клиентов в самый трудный момент», - подчеркнула глава ЦБ.
Ранее, как сообщили НСН, Набиуллина дала прогноз о будущем российской экономики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru