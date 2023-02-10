Набиуллина допустила использование криптовалют при расчетах на внешнем рынке

Банк России не изменил своей отрицательной позиции по расчетам в криптовалютах на внутреннем рынке, но готов допустить их использование при внешних расчетах. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, сообщает ТАСС.

«Если нашим субъектам экономической деятельности может быть удобно пользоваться криптовалютой во внешних расчетах, это вот мы готовы допустить», - уточнила Набиуллина.