Центробанк РФ не исключил нового повышения ключевой ставки

По его словам, это будет зависеть от ситуации с инфляцией. Банк России продолжит ужесточать денежно-кредитную политику в случае, если рост цен не прекратится. При устойчивом снижении инфляции до целевых 4-4,5% по итогам года, ключевая ставка ЦБ РФ также будет падать.

Марданов указал, что рынок не до конца отреагировал на текущий уровень жесткости денежно-кредитной политики регулятора, а отдельные кредитные организации по-прежнему продолжают повышать ставки.

Ранее Центробанк заявил, что инфляционные ожидания россиян в январе снизились до 12,7% вместо 14,2% в декабре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

