Центробанк РФ не исключил нового повышения ключевой ставки
Новое повышение ключевой ставки Центробанком России возможно, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на члена Совета директоров регулятора Рустэма Марданова.
По его словам, это будет зависеть от ситуации с инфляцией. Банк России продолжит ужесточать денежно-кредитную политику в случае, если рост цен не прекратится. При устойчивом снижении инфляции до целевых 4-4,5% по итогам года, ключевая ставка ЦБ РФ также будет падать.
Марданов указал, что рынок не до конца отреагировал на текущий уровень жесткости денежно-кредитной политики регулятора, а отдельные кредитные организации по-прежнему продолжают повышать ставки.
Ранее Центробанк заявил, что инфляционные ожидания россиян в январе снизились до 12,7% вместо 14,2% в декабре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru