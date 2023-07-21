Набиуллина допустила дальнейшее увеличение ключевой ставки

На пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ она отметила, что более вероятным выглядит дополнительное ужесточение.

Она указала на обновлённый прогноз, согласно которому средняя за год ключевая ставка на 2023 год была повышена до 7,9–8,3%, а на 2024-й — до 8,5–9,5% годовых.

«На ближайших заседаниях мы допускаем возможность дальнейшего повышения ключевой ставки», - заключила Набиуллина.

Ранее Центробанк РФ впервые с сентября 2022 года повысил ключевую ставку. Она выросла на один процентный пункт - до 8,5 годовых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

