ЦБ Турции повысил ключевую ставку
20 июля 202314:21
Центробанк Турции на фоне падения лиры повысил ключевую ставку с 15% до 17,5%, сообщает РИА Новости.
Эксперты допускали, что регулятор будет плавно ее повышать, чтобы не затруднять работу местного бизнеса.
В то же время автозаправки в Турции увеличили в воскресенье стоимость литра бензина и дизельного топлива более чем на 20%, а с начала года - более 60%.
Ранее турецкий политолог Икбаль Дюрре в разговоре с НСН объяснил повышение ключевой ставки до 15% в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru