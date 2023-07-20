ЦБ Турции повысил ключевую ставку

Центробанк Турции на фоне падения лиры повысил ключевую ставку с 15% до 17,5%, сообщает РИА Новости.

Турецкая лира обновила исторический минимум

Эксперты допускали, что регулятор будет плавно ее повышать, чтобы не затруднять работу местного бизнеса.

В то же время автозаправки в Турции увеличили в воскресенье стоимость литра бензина и дизельного топлива более чем на 20%, а с начала года - более 60%.

Ранее турецкий политолог Икбаль Дюрре в разговоре с НСН объяснил повышение ключевой ставки до 15% в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Бурджу Окутан
ТЕГИ:ЭкономикаТурция

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