ЦБ Турции повысил ключевую ставку

Эксперты допускали, что регулятор будет плавно ее повышать, чтобы не затруднять работу местного бизнеса.

В то же время автозаправки в Турции увеличили в воскресенье стоимость литра бензина и дизельного топлива более чем на 20%, а с начала года - более 60%.

Ранее турецкий политолог Икбаль Дюрре в разговоре с НСН объяснил повышение ключевой ставки до 15% в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

