«На всякий пожарный»: Samsung Pay предрекли уход из РФ на фоне санкций США

Платежный сервис Huawei Pay перестал работать в России из-за введения в США закона о вторичных санкциях в отношении зарубежных финансовых институтов за содействие РФ, заявил аналитик банковской сферы, главный редактор интернет-портала Finnews.ru Владимир Шевченко в разговоре с НСН. По его словам, Samsung Pay также откажется работать в России.

Ранее сообщалось, что приложение Huawei Pay перестало работать в РФ. Вчера владельцы карт UnionPay, привязанных к приложению Huawei Pay на своих смартфонах и часах, не смогли оплатить покупки в терминалах российских магазинов. Шевченко отметил, что Huawei Pay последовал примеру банков Турции, Китая и ОАЭ, которые отказываются работать с клиентами из России.