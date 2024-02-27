«На всякий пожарный»: Samsung Pay предрекли уход из РФ на фоне санкций США
Во избежание вторичных санкций банки, платежные системы и сервисы отказываются от работы в РФ, что объяснимо с точки зрения экономики, отметил в эфире НСН аналитик Владимир Шевченко.
Платежный сервис Huawei Pay перестал работать в России из-за введения в США закона о вторичных санкциях в отношении зарубежных финансовых институтов за содействие РФ, заявил аналитик банковской сферы, главный редактор интернет-портала Finnews.ru Владимир Шевченко в разговоре с НСН. По его словам, Samsung Pay также откажется работать в России.
Ранее сообщалось, что приложение Huawei Pay перестало работать в РФ. Вчера владельцы карт UnionPay, привязанных к приложению Huawei Pay на своих смартфонах и часах, не смогли оплатить покупки в терминалах российских магазинов. Шевченко отметил, что Huawei Pay последовал примеру банков Турции, Китая и ОАЭ, которые отказываются работать с клиентами из России.
«В декабре президент США Джо Байден подписал документ, который позволяет вводить вторичные санкции против любой организации, которая нарушает первичные санкции против России. Соответственно, банки Турции, Китая, ОАЭ начали более пристально следить за клиентами из России и отказывать в обслуживании. Думаю, что Huawei Pay из этой же серии… Во избежание вторичных санкций они отказываются от работы в РФ совсем, что объяснимо с точки зрения экономики. Доля России в мировом ВВП гораздо меньше, чем доля США, бизнес с США приносит гораздо больше прибыли, чем бизнес с Россией. Это называется: «Ничего личного, только бизнес». Скорее всего, Huawei Pay не будет работать в России. Samsung Pay будет ждать та же участь», – сказал Шевченко.
Он также выразил уверенность, что карты платежной системы «Мир» скоро будут принимать только в таких странах, как Иран и Северная Корея. По словам Шевченко, остальные страны будут отказываться их принимать из-за риска вторичных санкций.
«В таких странах, как Иран и Северная Корея, карты «Мир» работать будут, потому что они точно так же находятся под санкциями, им уже терять нечего. Некоторое время назад сообщали, что на Кубе карты «Мир» в каких-то торговых точках действуют в некоторых регионах. Возможно, после декабрьского американского решения все остальные страны будут постепенно отказываться от сотрудничества во избежание вторичных санкций «на всякий пожарный». Нашим гражданам, скорее всего, придется ездить за границу с наличными долларами и евро или с картами, которые были открыты в странах, которые не подпадают под санкции», – резюмировал собеседник НСН.
В декабре 2023 года Байден подписал указ, который расширяет возможности по введению санкций против России. В частности, США могут вводить вторичные санкции в отношении зарубежных финансовых институтов за содействие России, а также запрещать импорт продукции, происходящей из РФ, но переработанной за ее пределами, передает «Радиоточка НСН».
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