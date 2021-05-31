Путин запустил производство лимузинов Aurus

Президент России Владимир Путин принял участие по видеосвязи в церемонии запуска серийного производства автомобилей представительского класса Aurus Senat на заводе Ford Sollers в Елабуге (Татарстан). Глава государства выразил уверенность, что выпуск машин этой марки увеличит присутствие продукции отечественного автопрома на международном рынке.

Как отмечается на сайте Кремля, открытие производственной площадки в Татарстане станет также стимулом для развития всего региона. В ходе церемонии открытия предприятия Путин напомнил, что сам неоднократно сидел за рулём Aurus.

«Это действительно достойная, качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам», — приводит Ura.ru слова президента. Путин считает, что данный представительский автомобиль будет пользоваться спросом среди жителей России. Минимальная цена Aurus составит 18 миллионов рублей.

По словам главы государства, впервые в истории современной России фактически с нуля создана целая линейка автомобилей представительского класса, передает «Свободная пресса». Путин уточнил, что около 70% поставщиков комплектующих для автомобилей Aurus — российские компании.

