На Украине посчитали убытки от сокращения транзита газа
Возможное сокращение объемов транзита российского газа обернется для Украины убытками в размере 0,6% и 0,9% ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно, говорится в сообщении Нацбанка Украины.
Как пишут Известия, в прогноз заложен сценарий, предусматривающий снижение транзита газа с нынешних 90 млрд кубометров до 50 млрд в следующем году и до 30 млрд в 2021 году. В связи с этим Украина ежегодно будет терпеть убытки примерно в 3 миллиарда долларов.
«Прекращение транзита не только приведет к прямым потерям валютных поступлений, но и создаст риски для деятельности смежных секторов экономики и обеспечения собственных нужд Украины газом», — говорится в материале.
Ранее в эфире НСН экономист Александр Дудчак заявил, что условия, на которых Киев готов заключить газовое соглашение с Россией, не устраивают Москву. «Украина предлагает условия, которые вряд ли устроят Россию. Они хотят гарантированные объемы прокачки на долгосрочный период. Объемы достаточно большие, для России в этом особого смысла нет. Украина потеряла время», - сказал он.
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