На Украине посчитали убытки от сокращения транзита газа

Возможное сокращение объемов транзита российского газа обернется для Украины убытками в размере 0,6% и 0,9% ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно, говорится в сообщении Нацбанка Украины.

Как пишут Известия, в прогноз заложен сценарий, предусматривающий снижение транзита газа с нынешних 90 млрд кубометров до 50 млрд в следующем году и до 30 млрд в 2021 году. В связи с этим Украина ежегодно будет терпеть убытки примерно в 3 миллиарда долларов.