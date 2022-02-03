На Украине объяснили важность прямых закупок российского газа
Украине следует заключить с российским «Газпромом» прямой контракт на поставки газа, так как высокая стоимость топлива сильно вредит экономике страны. Об этом заявил украинский экономист, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.
Как отметил эксперт, газовый контракт с российским холдингом важен не для властей, а для конечного потребителя. Марунич указал, что цена кубометра газа с НДС — 60 гривен, и из-за такой стоимости «встанет скоро вся промышленность».
Экономист также напомнил, что компания «Нафтогаз» отказалась увеличивать объемы поставок топлива по фиксированной цене в 7,42 гривны (около 20 рублей) для нужд отопления населения. На этом фоне поставки тепла и электричества в дома жителей страны оказались под угрозой, а газ подорожает до сорока гривен.
«А что это все значит? <...> Это все удар конкурентоспособности нашей промышленности, по местным бюджетам… Нам разумно было бы вернуться к прямым договорам с "Газпромом", как та же Венгрия», — заявил Марунич в эфире телеканала «Наш».
Между тем неизвестные забросали фаерами здание телеканала «Наш» в Киеве. СМИ обвиняют в работе на ФСБ России и ведении антиукраинской пропаганды, пишет «Свободная пресса».
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