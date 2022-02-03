На Украине объяснили важность прямых закупок российского газа

Как отметил эксперт, газовый контракт с российским холдингом важен не для властей, а для конечного потребителя. Марунич указал, что цена кубометра газа с НДС — 60 гривен, и из-за такой стоимости «встанет скоро вся промышленность».

Экономист также напомнил, что компания «Нафтогаз» отказалась увеличивать объемы поставок топлива по фиксированной цене в 7,42 гривны (около 20 рублей) для нужд отопления населения. На этом фоне поставки тепла и электричества в дома жителей страны оказались под угрозой, а газ подорожает до сорока гривен.

«А что это все значит? <...> Это все удар конкурентоспособности нашей промышленности, по местным бюджетам… Нам разумно было бы вернуться к прямым договорам с "Газпромом", как та же Венгрия», — заявил Марунич в эфире телеканала «Наш».

Между тем неизвестные забросали фаерами здание телеканала «Наш» в Киеве. СМИ обвиняют в работе на ФСБ России и ведении антиукраинской пропаганды, пишет «Свободная пресса».

