Путин предупредил о возможных проблемах с газом в Европе

Президент РФ Владимир Путин предупредил, что в следующем году у многих стран ЕС могут возникнуть проблемы с газом, передает РБК.

Российский лидер также отметил, что Венгрия будет исключением, поскольку будут согласованы дополнительные объемы. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам переговоров с президентов РФ Владимиром Путиным заявил, что страна обговаривает возможность закупить дополнительно 1 млрд кубов газа.

Ранее Путин заявил, что Россия не увидела в ответах США по предложениям о гарантиях безопасности «адекватного учета» трех главных требований.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир Путин
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