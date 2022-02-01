Путин предупредил о возможных проблемах с газом в Европе
Президент РФ Владимир Путин предупредил, что в следующем году у многих стран ЕС могут возникнуть проблемы с газом, передает РБК.
Российский лидер также отметил, что Венгрия будет исключением, поскольку будут согласованы дополнительные объемы. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам переговоров с президентов РФ Владимиром Путиным заявил, что страна обговаривает возможность закупить дополнительно 1 млрд кубов газа.
Ранее Путин заявил, что Россия не увидела в ответах США по предложениям о гарантиях безопасности «адекватного учета» трех главных требований.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru