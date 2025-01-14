Число проездов по платным дорогам за год выросло на треть
По итогам 2024 года число проездов по платным дорогам в России выросло на треть, сообщили в пресс-службе компании «Автодор».
Так, в 2024 году общее количество проездов по всем скоростным дорогам госкомпании «Автодор» превысило 379 миллионов, что на 33% больше, чем в 2023 году.
Аналитики объяснили рост популярности таких трасс началом движения в 2023 году по всей протяженности М-12 «Восток» от Москвы до Казани, а также открытием обхода Твери на М-11 «Нева».
Ранее Минтранс РФ предложил увеличить штраф за неоплату проезда по платным дорогам для владельцев легковых автомобилей с 1,5 до 10 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Таиланде умер 42-летний чиновник из Владивостока
- Экс-командир ВСУ Прошинский: На фронте находится только 300 тысяч украинских военных
- Экс-игрок сборной России по футболу Ионов завершил карьеру
- Возникла угроза обрушения скалы на месте ЧП с танкером «Волгонефть-239»
- СМИ: Украина пока отказалась от мысли о возвращении территорий
- Два самолета из Москвы в Ижевск направили на запасной аэродром из-за ограничений
- Законопроекты о защите образования от иностранных агентов внесут в Госдуму
- ФТС оштрафовала иностранца, пытавшегося ввезти в РФ 50 кг человеческих волос
- Чернышенко: Приняты решения по увеличению числа рейсов между Россией и Вьетнамом
- Число проездов по платным дорогам за год выросло на треть
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru