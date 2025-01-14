Число проездов по платным дорогам за год выросло на треть

По итогам 2024 года число проездов по платным дорогам в России выросло на треть, сообщили в пресс-службе компании «Автодор».

Так, в 2024 году общее количество проездов по всем скоростным дорогам госкомпании «Автодор» превысило 379 миллионов, что на 33% больше, чем в 2023 году.