Число проездов по платным дорогам за год выросло на треть

По итогам 2024 года число проездов по платным дорогам в России выросло на треть, сообщили в пресс-службе компании «Автодор».

Так, в 2024 году общее количество проездов по всем скоростным дорогам госкомпании «Автодор» превысило 379 миллионов, что на 33% больше, чем в 2023 году.

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Аналитики объяснили рост популярности таких трасс началом движения в 2023 году по всей протяженности М-12 «Восток» от Москвы до Казани, а также открытием обхода Твери на М-11 «Нева».

Ранее Минтранс РФ предложил увеличить штраф за неоплату проезда по платным дорогам для владельцев легковых автомобилей с 1,5 до 10 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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