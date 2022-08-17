На строительство соцобъектов и дорог выделят еще 100 млрд рублей
Правительство выделит дополнительно около 100 миллиардов рублей на строительство и ремонт ряда социальных учреждений и дорог, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
По его словам, эти средства необходимы для того, чтобы закончить запланированные работы в срок.
Мишустин отметил, что данная мера позволит реализовать не только дорожные проекты, но построить медицинские, культурные и образовательные учреждения по всей стране.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому сельхозпроизводители смогут взять льготные инвестиционные займы.
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