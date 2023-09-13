«Поможет перецепка»: Грузоперевозчиков не испугал новый запрет Эстонии

«На грузоперевозках этот запрет никак не скажется, потому что для грузоперевозчиков уже запрещен въезд в Евросоюз с марта прошлого года санкционным регламентом. На стоимость товаров это никак не повлияет. Это все отразится исключительно на гражданских лицах. Грузоперевозчики туда просто не ездят вообще, никаких обходных путей. Они перецепляются на границе. То есть, европейское транспортное средство заезжает вглубь на 20-40 километров, как следует из регламента, дальше идет перецепка, далее груз едет уже в Россию», - рассказал он.

При этом Властопуло отметил, что проблемы для отрасли появятся, если Россия введет ответные меры.

«Конечно, если наши власти примут ответные меры в отношении любых европейских автотранспортных средств, вот тогда будут какие-то сложности. Но опять же в таком случае также есть процедура «перецепки» на приграничных терминалах», - заключил собеседник НСН.

Накануне премьер-министр Эстонии Кая Каллас предложила государствам, граничащим с Россией, ввести против страны единое торговое эмбарго. Отмечается, что Польша, Литва, Латвия и Финляндия пока не поддержали предложение. Президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин заявил «Радиоточке НСН», что Россия не использует балтийские страны в качестве торговых посредников, завозить товары через эти страны «себе дороже».

