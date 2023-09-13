«Несерьезная причина?»: Власти РФ думают над ответом странам ЕС после «плевка»
Финляндия заявила, что не будет запрещать автомобилям из РФ въезжать в страну, в отличие от Эстонии и Литвы. Между тем российские власти назвали рекомендации ЕС «дискриминацией» граждан страны.
Власти Финляндии не стали исполнять рекомендацию ЕС, которая запрещает въезжать на территорию европейских стран на зарегистрированных в России автомобилях. Об этом сообщила общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
«Автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию. Если будет принято другое решение, то мы объявим о нем заблаговременно», - сказала руководитель санкционного отдела МИД Финляндии Пиа Сариваара.
ПОД ЗАПРЕТ АВТО И СМАРТФОНЫ?
На прошлой неделе, 8 сентября, Еврокомиссия опубликовала разъяснение, в котором подтвердила, что санкции, введенные против России еще в 2022 году, распространяются и на личный автотранспорт с российскими регистрационными номерами. Из этого следует, что россияне не могут въезжать на территорию Евросоюза на собственных машинах даже с туристическими целями и на короткий срок.
Кроме того, под запрет на ввоз в ЕС фактически подпадали товары для личного пользования, с которыми российские граждане въезжают в страны блока: одежда, предметы гигиены, косметика, мобильные телефоны.
После появления разъяснений Брюсселя о рисках изъятия автомобилей предупредило посольство РФ в Финляндии. Тогда дипведомство рекомендовало не ездить в страну на машинах с российскими номерами.
При этом спустя несколько дней, 12 сентября, Еврокомиссия пересмотрела свои разъяснения относительно того, как государствам ЕС нужно применять запрет на ввоз из РФ широкого спектра товаров по перечню из приложения XXI к ст. 3i санкционного регламента № 833/2014.
В приложении XXI говорится, что национальные таможенные органы будут продолжать применять запрет в отношении товаров личного пользования «соразмерным и разумным образом». Однако документ ЕК никак не поясняет, остаются ли под запретом смартфоны, ноутбуки и фотоаппараты.
После этого, 12 сентября, эстонский портал ERR со ссылкой на главу МИД Эстонии Маргуса Тсахкну сообщил, что страны ЕС, граничащие с Россией, на этой неделе обсудят исполнение рекомендаций Еврокомиссии. Из стран Европейского союза Россия граничит с Польшей, Финляндией, Эстонией, Латвией и Литвой. При этом ERR со ссылкой на заявление эстонского МИДа и LRT со ссылкой на МИД Литвы сообщили, что власти Литвы и Эстонии намерены следовать рекомендации Еврокомиссии.
РЕАКЦИЯ РОССИИ
Опубликованное разъяснение ЕК вызвало большой резонанс и острую реакцию властей России. Глава комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что только ответные зеркальные ограничения в отношении граждан ЕС могут повлиять на «взбесившихся евробюрократов».
«Мы неоднократно говорили, что санкции направлены против всех наших граждан, независимо от убеждений и политических взглядов. Дискриминация в чистом виде на основании паспорта. Только ответные зеркальные ограничения в отношении граждан ЕС могут повлиять на взбесившихся евробюрократов и повлиять на отмену подобных дискриминационных правил», - писал сенатор в своем Telegram-канале.
В свою очередь заглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что решение ЕС является «плевком в лицо» каждому россиянину. По его словам, в качестве ответа следует приостановить дипломатические отношения с Брюсселем.
«Это конкретный плевок в лицо каждому гражданину России. Что с этим делать? Уж точно не вводить ответные ограничения для граждан Евросоюза. Лучше было бы просто на время приостановить дипломатические сношения с ЕС. И вывести дипперсонал в нашу страну», – написал он в Telegram-канале.
Однако дипломаты исключили как приостановку, так и разрыв дипотношений со странами Евросоюза. Дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в интервью НСН заявил, что разрыв дипломатических отношений возможен лишь по очень серьезным, тяжелым причинам. По его словам, такими причинами могут стать объявление войны или угроза безопасности одному из государств.
«В целом, это не может быть причиной для разрыва дипломатических отношений. Это несерьезная причина. Разрыв дипотношений, как правило, это начало военных действий или войны между государствами. То есть, обострение отношений до такой степени, что уже вызывает угрозу безопасности одному из государств. Это крайняя, очень серьезная мера. Нужны очень серьезные, тяжелые причины, которые угрожают существованию государства и жизни людей», - сказал Корчмарь.
Со своей стороны, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал рекомендации европейской стороны «чрезвычайной мерой с точки зрения здравого смысла». Он выразил надежду, что Москва не будет «падать до такого уровня» и вводить зеркальные ограничения.
«То, что сформулировали европейцы, это просто не укладывается в голове», – говорил пресс-секретарь президента.
Ранее, 11 сентября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала расизмом разъяснения Еврокомиссии, передает «Радиоточка НСН».
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