«Несерьезная причина?»: Власти РФ думают над ответом странам ЕС после «плевка»

ПОД ЗАПРЕТ АВТО И СМАРТФОНЫ?

На прошлой неделе, 8 сентября, Еврокомиссия опубликовала разъяснение, в котором подтвердила, что санкции, введенные против России еще в 2022 году, распространяются и на личный автотранспорт с российскими регистрационными номерами. Из этого следует, что россияне не могут въезжать на территорию Евросоюза на собственных машинах даже с туристическими целями и на короткий срок.

Кроме того, под запрет на ввоз в ЕС фактически подпадали товары для личного пользования, с которыми российские граждане въезжают в страны блока: одежда, предметы гигиены, косметика, мобильные телефоны.

После появления разъяснений Брюсселя о рисках изъятия автомобилей предупредило посольство РФ в Финляндии. Тогда дипведомство рекомендовало не ездить в страну на машинах с российскими номерами.

При этом спустя несколько дней, 12 сентября, Еврокомиссия пересмотрела свои разъяснения относительно того, как государствам ЕС нужно применять запрет на ввоз из РФ широкого спектра товаров по перечню из приложения XXI к ст. 3i санкционного регламента № 833/2014.

В приложении XXI говорится, что национальные таможенные органы будут продолжать применять запрет в отношении товаров личного пользования «соразмерным и разумным образом». Однако документ ЕК никак не поясняет, остаются ли под запретом смартфоны, ноутбуки и фотоаппараты.

После этого, 12 сентября, эстонский портал ERR со ссылкой на главу МИД Эстонии Маргуса Тсахкну сообщил, что страны ЕС, граничащие с Россией, на этой неделе обсудят исполнение рекомендаций Еврокомиссии. Из стран Европейского союза Россия граничит с Польшей, Финляндией, Эстонией, Латвией и Литвой. При этом ERR со ссылкой на заявление эстонского МИДа и LRT со ссылкой на МИД Литвы сообщили, что власти Литвы и Эстонии намерены следовать рекомендации Еврокомиссии.