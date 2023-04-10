На станции «Генерала Тюленева» Троицкой линии метро заканчивают монолитные работы

Монолитные работы на будущей станции «Генерала Тюленева» Троицкой линии метро почти завершены. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев

Он отметил, что уже закончены основные конструкции подземного вестибюля станции, а также начались работы по архитектурной отделке внутренних помещений. По словам Бочкарева, проектом станционного комплекса предусмотрен один подземный вестибюль с кассовым залом.

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Так, стены и пол вестибюля отделают серым мрамором и искусственным камнем. На одной из стен будет расположено панно с портретом военачальника, героя Советского Союза, генерала Ивана Тюленева, добавил заммэра.

В свою очередь гендиректор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов рассказал, что ведется обратная засыпка котлована и уже стартовал монтаж инженерных систем. По его словам, строители устанавливают трубопроводы и воздуховоды, а также прокладывают электросети. Кравцов добавил, что тоннели в направлении соседних станций Троицкой линии – «Университета Дружбы народов» и «Тютчевской» уже пройдены, ведется их обустройство.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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