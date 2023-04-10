На станции «Генерала Тюленева» Троицкой линии метро заканчивают монолитные работы

Монолитные работы на будущей станции «Генерала Тюленева» Троицкой линии метро почти завершены. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев

Он отметил, что уже закончены основные конструкции подземного вестибюля станции, а также начались работы по архитектурной отделке внутренних помещений. По словам Бочкарева, проектом станционного комплекса предусмотрен один подземный вестибюль с кассовым залом.