На ратификацию в Госдуму внесли соглашение между Россией и Китаем в сфере поставок газа
Правительство РФ внесло на ратификацию в Госдуму соглашение между правительствами России и Китая о сотрудничестве в сфере поставок природного газа. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
Договор РФ и КНР был подписан в конце января, документ определяет условия сотрудничества по поставкам газа по дальневосточному маршруту, в том числе по участку газопровода через реку Уссури в районе российского Дальнереченска и китайского Хулиня. Планируется, что объем поставок российского газа в КНР вырастет на 10 млрд куб. м и в совокупности составит 48 млрд кубометров в год (с учетом поставок по трубопроводу «Сила Сибири»).
Единственной организацией, которая может поставлять газ по трансграничному участку и несет ответственность за его проектирование, строительство и эксплуатацию в РФ, назначена компания «Газпром». На стороне Китая прием будет выполнять Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC). За строительство и эксплуатацию части трансграничного участка в КНР отвечает Китайская национальная трубопроводная корпорация.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 111 / сут.
Умерли
399 тыс.+28 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+5 587 / сут.
- Запад боится Китая. США и ЕС опасаются потерять влияние из-за амбиций Пекина
- На ратификацию в Госдуму внесли соглашение между Россией и Китаем в сфере поставок газа
- В Крыму предупредили о «колоссальной трагедии» для Киева в случае контрнаступления
- СМИ: Индия начнет возвращать вывезенные Британской империей артефакты
- Водолацкий рассказал о состоянии пострадавших в Луганске детей
- «Врагу все равно». В Луганске после удара ВСУ пострадали дети
- Депутат объяснил, когда дачникам разрешено срывать плоды с соседских деревьев
- Группа конгрессменов потребовала от Байдена пройти когнитивный тест
- Власти сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Хмельницкой области
- Командир «Ахмата» высказался об обстреле Луганска и контрнаступлении ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru