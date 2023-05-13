На ратификацию в Госдуму внесли соглашение между Россией и Китаем в сфере поставок газа

Договор РФ и КНР был подписан в конце января, документ определяет условия сотрудничества по поставкам газа по дальневосточному маршруту, в том числе по участку газопровода через реку Уссури в районе российского Дальнереченска и китайского Хулиня. Планируется, что объем поставок российского газа в КНР вырастет на 10 млрд куб. м и в совокупности составит 48 млрд кубометров в год (с учетом поставок по трубопроводу «Сила Сибири»).

Единственной организацией, которая может поставлять газ по трансграничному участку и несет ответственность за его проектирование, строительство и эксплуатацию в РФ, назначена компания «Газпром». На стороне Китая прием будет выполнять Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC). За строительство и эксплуатацию части трансграничного участка в КНР отвечает Китайская национальная трубопроводная корпорация.

