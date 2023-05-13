На ратификацию в Госдуму внесли соглашение между Россией и Китаем в сфере поставок газа

Правительство РФ внесло на ратификацию в Госдуму соглашение между правительствами России и Китая о сотрудничестве в сфере поставок природного газа. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

«Газпром» поставил в Китай по «Силе Сибири» рекордный объем газа за сутки

Договор РФ и КНР был подписан в конце января, документ определяет условия сотрудничества по поставкам газа по дальневосточному маршруту, в том числе по участку газопровода через реку Уссури в районе российского Дальнереченска и китайского Хулиня. Планируется, что объем поставок российского газа в КНР вырастет на 10 млрд куб. м и в совокупности составит 48 млрд кубометров в год (с учетом поставок по трубопроводу «Сила Сибири»).

Единственной организацией, которая может поставлять газ по трансграничному участку и несет ответственность за его проектирование, строительство и эксплуатацию в РФ, назначена компания «Газпром». На стороне Китая прием будет выполнять Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC). За строительство и эксплуатацию части трансграничного участка в КНР отвечает Китайская национальная трубопроводная корпорация.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
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