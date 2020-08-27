На расселение граждан из аварийного жилья кабин направит еще 50 млрд рублей
Правительство России решило дополнительно направить на расселение граждан из аварийного жилья 50 млрд рублей. Об этом в четверг в ходе заседания кабмина сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«На такие цели в целом по стране сегодня направим дополнительные 50 млрд рублей», - цитирует премьера ТАСС.
Мишустин отметил, что эти средства позволят в ближайшие два года расселить дополнительно более миллиона квадратных метров аварийного жилья.
Ранее сообщалось, что в России поменяются правила расселения аварийного жилья.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
976 тыс.+4 711 / сут.
Умерли
16 804+121 / сут.
Выздоровели
793 тыс.+6 411 / сут.
- Кабмин выделит 5 млрд рублей на дороги
- Путин: Пик проблем в экономике пройден
- Путин рассказал о самочувствии своей дочери после вакцинации
- Путин анонсировал появление второй российской вакцины против COVID-19
- Путин: задержание россиян в Белоруссии - провокация спецслужб США и Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru