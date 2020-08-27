На расселение граждан из аварийного жилья кабин направит еще 50 млрд рублей

Правительство России решило дополнительно направить на расселение граждан из аварийного жилья 50 млрд рублей. Об этом в четверг в ходе заседания кабмина сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«На такие цели в целом по стране сегодня направим дополнительные 50 млрд рублей», - цитирует премьера ТАСС.

В Общественной палате одобрили упрощенный порядок признания домов аварийными

Мишустин отметил, что эти средства позволят в ближайшие два года расселить дополнительно более миллиона квадратных метров аварийного жилья.

Ранее сообщалось, что в России поменяются правила расселения аварийного жилья.




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ФОТО: Сайт правительства РФ / government.ru
ТЕГИ:Михаил МишустинАварийное Жилье
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