На расселение граждан из аварийного жилья кабин направит еще 50 млрд рублей

Правительство России решило дополнительно направить на расселение граждан из аварийного жилья 50 млрд рублей. Об этом в четверг в ходе заседания кабмина сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«На такие цели в целом по стране сегодня направим дополнительные 50 млрд рублей», - цитирует премьера ТАСС.