Когда решает большинство. В России меняются правила расселения аварийного жилья

Госдума готовит поправки в отношении процедуры расселения аварийного жилья. Нововведения призваны устранить ситуации, когда из-за отказа нескольких человек большинство жильцов вынуждено оставаться в проблемном доме. Сейчас такие споры решаются в судебном порядке. После изменения законодательства, решать вопрос о расселении будут сами жильцы. Понадобится собрать две трети голосов от общего числа проживающих в аварийном доме граждан.

Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина в эфире «Радио 1» рассказала, что меньшинство будет вынуждено подчиниться решению большинства. При этом она сделала акцент на том, что слово «вынуждены» не несёт в себе негативного окраса и не подразумевает насильственное выселение. Общее собрание собственников позволит оптимизировать процесс – найти инвестора и самостоятельно решить судьбу дома. Кроме того, новые меры направлены на то, чтобы сделки с недвижимостью стали более прозрачными:

«Многие девелоперы и строители иногда искусственно подгоняют дома к аварийным в то время, как они являются ветхими. Ведь в этом случае они подлежат капитальному ремонту. Всё это происходит потому, что такие дома стоят на очень выгодных местах застройки».

С начала 2020 года в Подмосковье из аварийных домов переселили более 550 человек. Ожидается, что до конца года ещё порядка 2,8 тыс. человек переедут в новое жильё. Проблемные объекты расселили в Коломенском, Рузском, Богородском, Сергиево-Посадском, пушкинском и Талдомском городских округах, а также в Электрогорске, Шатуре, Серпухове, Кашире, Серебряных Прудах, Рошале, Клину, Егорьевске и Лобне.



