На поддержку льготных кредитов сельхозпроизводителей выделят еще 17,4 млрд руб.

Такое финансирование из резервного фонда позволит сохранить льготную программу кредитования со ставкой до 3% по инвестиционным займам, которые предоставляются предприятиям агропромышленного комплекса на производство и переработку сельхозпродукции.



Это даст возможность реализовывать крупные инвестиционные проекты в отрасли, наращивать объемы производства и увеличивать переработку сельхозпродукции. Как отмечается, благодаря дополнительным средствам будет просубсидировано не менее 24 тысяч ранее выданных аграриям кредитов.

Ранее глава Зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН рассказал, что российские аграрии отказываются от производства пшеницы, так как это наименее выгодная культура с точки зрения рентабельности.

