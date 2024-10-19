На поддержку льготных кредитов сельхозпроизводителей выделят еще 17,4 млрд руб.
Правительство России выделит дополнительные 17,4 миллиарда рублей на поддержку льготных кредитов сельхозпроизводителей, следует из сообщения на сайте камбина.
Такое финансирование из резервного фонда позволит сохранить льготную программу кредитования со ставкой до 3% по инвестиционным займам, которые предоставляются предприятиям агропромышленного комплекса на производство и переработку сельхозпродукции.
Это даст возможность реализовывать крупные инвестиционные проекты в отрасли, наращивать объемы производства и увеличивать переработку сельхозпродукции. Как отмечается, благодаря дополнительным средствам будет просубсидировано не менее 24 тысяч ранее выданных аграриям кредитов.
Ранее глава Зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН рассказал, что российские аграрии отказываются от производства пшеницы, так как это наименее выгодная культура с точки зрения рентабельности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru