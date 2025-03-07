«На нас не скажется!»: Повышение пошлин в адрес России ударит по потребителям в США
Введение пошлин в отношении РФ разгонит инфляциию в Америке, заверил НСН Андрей Нечаев.
США не были ключевым торговым партнером России, однако поставки сырьевых товаров в Соединенные Штаты не прекращались, заявил в эфире НСН бывший министр экономики России Андрей Нечаев.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что рассматривает возможность введения крупномасштабных санкций, в том числе против банковского сектора, и пошлин в отношении России для ускорения переговорного процесса с Украиной. Нечаев отметил, что подобное решение навредит американским потребителям.
«Америка никогда не была нашим ключевым торговым партнером, сейчас обороты снизились еще больше. Однако есть ряд секторов, где поставки продолжаются. В основном это сырьевые товары по типу титана. В большинстве случаев эти товары либо незаменимы, либо конкурентны. Соответственно, повышение пошлин скорее негативно скажется на американских потребителях и рынке, чем на российских. Подобное решение может вызвать инфляцию в Соединенных Штатах», - сказал собеседник НСН.
Ранее Трамп заявлял, что США готовы снять санкции против России, но только после урегулирования конфликта на Украине, напоминает «Радиоточка НСН».
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