«На нас не скажется!»: Повышение пошлин в адрес России ударит по потребителям в США

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что рассматривает возможность введения крупномасштабных санкций, в том числе против банковского сектора, и пошлин в отношении России для ускорения переговорного процесса с Украиной. Нечаев отметил, что подобное решение навредит американским потребителям.



«Америка никогда не была нашим ключевым торговым партнером, сейчас обороты снизились еще больше. Однако есть ряд секторов, где поставки продолжаются. В основном это сырьевые товары по типу титана. В большинстве случаев эти товары либо незаменимы, либо конкурентны. Соответственно, повышение пошлин скорее негативно скажется на американских потребителях и рынке, чем на российских. Подобное решение может вызвать инфляцию в Соединенных Штатах», - сказал собеседник НСН.

Ранее Трамп заявлял, что США готовы снять санкции против России, но только после урегулирования конфликта на Украине, напоминает «Радиоточка НСН».

