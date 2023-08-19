На московском кабельном заводе увеличили поставки продукции

По его словам, благодаря тому, что завод «Спецкабель» получил статус промышленного комплекса, предприятие пользуется преференциями и каждый год может экономить около 4 млн. рублей.

«Компания планомерно увеличивает долю отечественного сырья, используемого на производстве, и модернизирует парк оборудования. Кроме того, за первое полугодие 2023 года общий объем отгруженной предприятием продукции превысил отметку в 3,5 миллиарда рублей», – отметил Владислав Овчинский.

Выше всего показатели роста производства оптических кабелей и оптических кабельных сборок - более 45 процентов в годовом выражении. Заказчики ценят продукцию завода за надежность, заявил вице-президент группы компаний «Спецкабель» Сергей Лобанов.

«Большая доля разработок пользуется спросом уже сейчас, и мы осваиваем их серийное производство», – уточнил он.

Завод действует с 1997 года и является одним из крупнейших производителей кабельно-проводниковой продукции в РФ, ежегодно выпускающим свыше двух тысяч видов изделий. В марте 2022 года предприятие включили в перечень системообразующих организаций России, там работает более 500 человек.

Москва предоставляет предприятиям города более 20 системных мерах поддержки, в том числе субсидии, целевые займы и антикризисные инструменты.

