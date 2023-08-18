Производитель пластиковой тары в Москве удвоил выпуск продукции

Столичная компания «Легопласт» – резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», занимающаяся выпуском пластиковой тары расширила линию товаров новыми категориями и увеличила объемы производства своей продукции в 2,2 раза. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«По сравнению с результатами первого квартала 2023 года предприятие во втором квартале увеличило объемы производства на 122%», - отметил глава департамента.

Кроме того, по словам Овчинского, был расширен ассортимент товаров ящиками и контейнерами с услугой индивидуального брендирования.

Он подчеркнул, что ключевым фактором стало использование на предприятии нового оборудования и автоматизированных систем.

По словам гендиректора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, производственные мощности компании позволяют выпускать более 400 тысяч единиц продукции в год.

Выпускаемые в настоящее время «Легопластом» инновационные пластиковые паллеты имеют улучшенную геометрию, а их конструкция запатентована. Предприятие разрабатывает новые конструкции пластиковых изделий для различных компаний в соответствии с их потребностями в конкретной модели тары.

В самой компании отмечают, что рост объемов производства в текущем квартале обоснован грамотным стратегическим планированием и интенсивной работой коллектива. Предприятие также развивает промышленную кооперацию и партнерство с другими компаниями внутри ОЭЗ столицы.

