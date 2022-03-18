На меры поддержки занятости населения направят почти 79 млрд рублей

Правительство России выделит 78,8 миллиардов рублей на расширение действующих мер поддержки занятости, сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, передает ТАСС.

Сообщается, что средства будут направлены предприятиям, чтобы помочь сохранить трудовые коллективы и вернуть работу в штатный режим.

При этом граждане, которые зарегистрируются в центрах занятости, будут получать дополнительный выплаты в размере МРОТ.

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Глава Минтруда Антон Котяков ранее заявил, что в России меры по поддержке занятости охватят 625 тысяч граждан с возможностью расширения до 1 миллиона. По его словам, ситуация меняется постепенно, и принятые меры рассчитаны на широкий круг граждан, которые смогут обратиться за поддержкой.

Министр отметил, что в компаниях, которые находятся в состоянии простоя, работники получают либо 2/3 средней заработной платы, либо 2/3 тарифной ставки на предприятии, в зависимости от причины простоя.


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ФОТО: РИА Новости/Александр Демьянчук
ТЕГИ:ГосподдержкаБезработицаРынок Труда
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