На меры поддержки занятости населения направят почти 79 млрд рублей

Глава Минтруда Антон Котяков ранее заявил, что в России меры по поддержке занятости охватят 625 тысяч граждан с возможностью расширения до 1 миллиона. По его словам, ситуация меняется постепенно, и принятые меры рассчитаны на широкий круг граждан, которые смогут обратиться за поддержкой.

Министр отметил, что в компаниях, которые находятся в состоянии простоя, работники получают либо 2/3 средней заработной платы, либо 2/3 тарифной ставки на предприятии, в зависимости от причины простоя.



