На Кубе повысят цены на бензин более чем на 500%
9 января 202412:26
Власти Кубы повысят цены на бензин более чем на 500%. Об этом заявил министр финансов республики Владимир Регеро в эфире программы Mesa Redonda.
«Цена на бензин за литр повысится с 30 ... до 156 кубинских песо», — отметил глава минфина.
Кубинские власти намерены поднять цены с 1 февраля. Меры нацелены на восстановление экономики страны.
Ранее премьер-министр Кубы Мануэль Марреро заявил, что в 2024 году в республике пересмотрят цены на бензин и повысят тарифы на электроэнергию, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru