На Кубе повысят цены на бензин более чем на 500%

Власти Кубы повысят цены на бензин более чем на 500%. Об этом заявил министр финансов республики Владимир Регеро в эфире программы Mesa Redonda.

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«Цена на бензин за литр повысится с 30 ... до 156 кубинских песо», — отметил глава минфина.

Кубинские власти намерены поднять цены с 1 февраля. Меры нацелены на восстановление экономики страны.

Ранее премьер-министр Кубы Мануэль Марреро заявил, что в 2024 году в республике пересмотрят цены на бензин и повысят тарифы на электроэнергию, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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