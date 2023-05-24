На Калининградскую область не распространят запрет работы польских перевозчиков

На Калининградскую область не будет распространён запрет работы польских транспортных компаний. Об этом сообщил губернатор региона Антон Алиханов в своём Telegram-канале. По его словам, вопрос отработан с МИД и Минтрансом России.

Губернатор уточнил, что польские перевозчики составляют 15-18% от иностранных перевозчиков, которые доставляют грузы в Калининградскую область.

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Госдума накануне приняла решение о запрете проезда грузовых автомобилей из Польши по территории России. Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Он пояснил это тем, что руководство Польши должно ответить за снос памятников солдатам Красной армии и за русофобскую политику. По словам Володина, около 2 тысяч транспортных компаний Польши в результате станут банкротами.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Голенков
ТЕГИ:ЗапретгрузоперевозкиКалининградская Область

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