На Калининградскую область не распространят запрет работы польских перевозчиков
На Калининградскую область не будет распространён запрет работы польских транспортных компаний. Об этом сообщил губернатор региона Антон Алиханов в своём Telegram-канале. По его словам, вопрос отработан с МИД и Минтрансом России.
Губернатор уточнил, что польские перевозчики составляют 15-18% от иностранных перевозчиков, которые доставляют грузы в Калининградскую область.
Госдума накануне приняла решение о запрете проезда грузовых автомобилей из Польши по территории России. Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Он пояснил это тем, что руководство Польши должно ответить за снос памятников солдатам Красной армии и за русофобскую политику. По словам Володина, около 2 тысяч транспортных компаний Польши в результате станут банкротами.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин обвинил Украину в двуличности
- Глава Минобороны Германии предсказал конец Украины при остановке поставок оружия
- Кылычдароглу подал на Эрдогана в суд из-за фальшивого видео
- Церковнославянский язык предложили изучать в школах
- СМИ: Принц Гарри и Меган Маркл намерены выпустить фильм о жизни во дворце
- На Калининградскую область не распространят запрет работы польских перевозчиков
- Ле Пен: Крым – легитимная часть России
- Российский разведывательный корабль отбил атаку беспилотников в водах Турции
- Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-23» стартовала с Байконура
- СБУ возбудила уголовное дело против главы «Уральских авиалиний»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru