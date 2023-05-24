На Калининградскую область не распространят запрет работы польских перевозчиков

На Калининградскую область не будет распространён запрет работы польских транспортных компаний. Об этом сообщил губернатор региона Антон Алиханов в своём Telegram-канале. По его словам, вопрос отработан с МИД и Минтрансом России.

Губернатор уточнил, что польские перевозчики составляют 15-18% от иностранных перевозчиков, которые доставляют грузы в Калининградскую область.