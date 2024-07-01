На экспорт не берут: В отрасли объяснили рост спроса на черную икру среди россиян

В России стали производить больше черной икры и «обелили» рынок, что положительно сказалось на ценах и привело к повышенному спросу среди россиян, рассказал НСН технолог, основатель компании по производству черной икры А-ИКРА Ярослав Викторов.

Продажи черной икры в 2024 году выросли на 9% благодаря увеличению ее производства и стабильным ценам на продукт, сообщил РБК со ссылкой на данные аналитиков ресурса «Чек Индекс» оператора «Платформа ОФД».