На экспорт не берут: В отрасли объяснили рост спроса на черную икру среди россиян

Ярослав Викторов заявил НСН, что в России стали производить больше черной икры, но страна утратила свои позиции по экспорту из-за конкуренции с Китаем.

В России стали производить больше черной икры и «обелили» рынок, что положительно сказалось на ценах и привело к повышенному спросу среди россиян, рассказал НСН технолог, основатель компании по производству черной икры А-ИКРА Ярослав Викторов.

Продажи черной икры в 2024 году выросли на 9% благодаря увеличению ее производства и стабильным ценам на продукт, сообщил РБК со ссылкой на данные аналитиков ресурса «Чек Индекс» оператора «Платформа ОФД».

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«Если говорить о базе десятилетней давности, то все продукты кроме черной икры выросли в цене существенно. Красная икра, например, выросла в цене в четыре-пять раз. Черная икра не подорожала так сильно, как другие продукты. Связано это с производством черной икры, в России стали производить больше – это первое. А второй фактор – вывод продаж из серой зоны в белую за счет внедрения системы «Меркурий» в 2018 году и системы «Честный знак» этой весной», - объяснил он.

С другой стороны, Россия утратила свои позиции по экспорту, сегодня Китай, Польша и Иран лидируют по продажам черной икры в мире, добавил Викторов.

«Большая часть черной икры остается в России. Раньше лидером по производству была именно Россия, Астраханская область. Сейчас, к сожалению, лидером является Китай – первое место в мире, также достаточно много производится черной икры в Польше, в Иране, а Россия свои позиции серьезно потеряла. Мы на экспорт очень мало икры отправляем, потому что наша икра менее конкурентоспособна по цене, особенно по сравнению с продукцией Китая. Люди в первую очередь смотрят на цену, но есть еще один фактор. В Китае черная икра лучше для расфасовки из-за своего типа, крупные продавцы в ОАЭ и так далее этот вариант предпочитают, это удобнее. У нас в России икра из белуги, осетра, эту икру сложнее переупаковывать», - заключил собеседник НСН.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что 20% икры на рынке не соответствует требованиям, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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