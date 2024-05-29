Глава Камчатки: Делать прогнозы по ценам на икру рано

По его словам, стоимость складывается в результате рыночных факторов. Так глава региона ответил на вопрос, можно ли ожидать понижения цен на деликатес.

«Мы делаем так, чтобы, самое главное, гарантировать качество и обеспечить доступность для жителей центральных регионов страны нашей камчатской рыбной продукцией», — отметил Солодов.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что 20% икры на рынке не соответствует требованиям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

