Глава Камчатки: Делать прогнозы по ценам на икру рано

Давать прогнозы по ценам на красную икру в настоящее время рано, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

Полиция Москвы изъяла более 10 тонн нелегальной рыбы и красной икры

По его словам, стоимость складывается в результате рыночных факторов. Так глава региона ответил на вопрос, можно ли ожидать понижения цен на деликатес.

«Мы делаем так, чтобы, самое главное, гарантировать качество и обеспечить доступность для жителей центральных регионов страны нашей камчатской рыбной продукцией», — отметил Солодов.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что 20% икры на рынке не соответствует требованиям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
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