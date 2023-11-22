«На что пойдут деньги?»: В эффективности утильсбора на гаджеты усомнились
Утильсбор на автомобили не привел к развитию автопромышленности в РФ, ситуация может повториться и с микроэлектроникой, отметил эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.
Утильсбор для импортной электроники приведет к росту цен на гаджеты на тот процент, который будет заложен на этот самый сбор, заявил ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в интервью НСН. При этом, по его словам, вопрос в том, действительно ли эти деньги направят на развитие отечественной микроэлектроники.
Ранее сообщалось, что к концу 2024 года в РФ могут ввести утилизационный сбор для импортной электроники, в том числе для планшетов, смартфонов, ноутбуков и видеокамер. Об этом сообщила «Парламентская газета», ссылаясь на итоги круглого стола Комитета Совфеда по экономической политике. Планируется, что такой утильсбор будет работать по той же системе, что и в случае с автомобилями. Цели проекта — вливание в бюджет дополнительных средств, которые будут направлены на развитие отечественных производителей. Корнейчук отметил, что к инициативе много вопросов.
«Цены на гаджеты в любом случае вырастут, это будет соответствовать тем процентам, которые будут заложены на этот самый утильсбор. На самом деле много вопросов к тому, как все было организовано с автоимпортом… За счет утильсбора и всех прочих сборов должна была развиваться автопромышленность, однако мы столкнулись с огромным количеством проблем, когда были наложены санкции. Вторая проблема – почему у нас так дорого стоят автомобили? Почему автомобиль, который в Китае, стоит меньше миллиона, а у нас может стоить больше двух миллионов. Большой вопрос, куда эти средства направлялись в плане развития производств», - сказал Корнейчук.
По его словам, нужно будет следить, чтобы деньги, которые будут выделяться с утильсбора, направлялись именно на развитие отечественных производств.
«Не хотелось бы, чтобы что-то подобное повторилось и с микроэлектроникой. Хотелось бы, чтобы если уж такие меры принимаются, то деньги, которые удается выручить, направлялись на развитие именно отечественных производств… Чтобы у нас были свои смартфоны, ноутбуки. На сегодня я вижу российские ноутбуки, которые не предназначены для игр. Они являются офисными вариантами. Опять же, тут тоже есть деление на тех, которые имеют какую-то сборку в России и тех, которые имеют просто российский бренд и откуда-то завозятся. Вопрос: на что пойдут эти деньги?», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону началось строительство завода по производству компьютерной техники. Изготовление ноутбуков будет включать полный цикл производства. Планируемая мощность - 50 тысяч ноутбуков в год с потенциалом роста до 100 тысяч. Закончить строительство планируется в 2025 году, передает «Радиоточка НСН».
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